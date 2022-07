Paris (www.aktiencheck.de) - Kaum ein bedeutender Aktienindex musste zuletzt keine Federn lassen - das gilt auch für den Hang Seng Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733), so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Günstig bewertetIm Gegensatz zu nahezu allen westlichen Industrienationen habe China mit einer Rate von 2,5 Prozent aber sicherlich kein Inflationsproblem, und angesichts eines Leitzinses in Höhe von 3,7 Prozent bestehe auch genügend Spielraum, um die Wirtschaft notfalls zu stützen. Positiv stimme außerdem ein Blick auf die Bewertung: Der Hang Seng werde aktuell mit einem KGV von 11,5 deutlich günstiger gehandelt als sein marktbreites US-Pendant S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Hier würden Anleger im Schnitt das 16-Fache der für dieses Jahr prognostizierten Unternehmensgewinne zahlen. (15.07.2022/ac/a/m)