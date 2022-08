Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Aktienindices, insbesondere der HSCEI (CHNComp), verzeichneten heute einen Kursanstieg, so die Experten von XTB.Den staatlichen Banken würden zusätzliche 300 Milliarden CNY für Investitionen in Infrastrukturprojekte zur Verfügung gestellt. Die Ökonomen seien jedoch geteilter Meinung über diese Maßnahme. Einerseits werde sie die Wirtschaft stützen, die durch die Lockdowns und den Zusammenbruch des Immobilienmarktes in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Andererseits würden sie darauf hinweisen, dass sie möglicherweise nicht ausreichen würden, um die Verschlechterung der chinesischen Wirtschaft aufzuhalten.Unabhängig von den Meinungen der Ökonomen scheinen die Märkte die Ankündigung zu begrüßen. Ein Blick auf den CHNComp im H4-Chart zeige, dass der Index den heutigen Handel mit einer großen Aufwärtslücke begonnen habe und sich weiter erholt habe. Infolgedessen sei der Kurs über die kurzfristige Abwärtstrendlinie ausgebrochen und teste nun die Widerstandszone von 6.800 Punkten, die durch das 23,6%-Retracement des jüngsten Kurseinbruchs markiert werde. (25.08.2022/ac/a/m)