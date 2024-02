ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Go-to-Partner für Pharmazie, Gesundheit, Wellness und Biotech mit dem breiten Produktspektrum für Arzneimittelverpackungen und Drug Delivery Devices. Das Unternehmen bringt jede Art von Medikamenten sicher, zuverlässig und komfortabel zum oder in den Patienten.



Das Unternehmen erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Fachkompetenz, durch die Konzentration auf Qualität und den Sinn in seiner Arbeit. Dank der Einbindung des umfassenden internationalen Netzwerks und der hohen industriellen Kompetenz entwickelt Gerresheimer innovative und nachhaltige Lösungen und kennt die Märkte und Bedürfnisse vor Ort.



Gerresheimer spielt eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen und übernimmt dafür gerne die Verantwortung. (28.02.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) charttechnisch unter die Lupe.Die vergangene Woche habe für die Gerresheimer-Aktie eine äußerst spannende Entwicklung gebracht. Gemeint sei der Sprung über die jüngsten Verlaufshochs bei rund 97 EUR, wodurch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigt worden sei. Der beschriebene Ausbruch werde zudem von einigen konstruktiven Indikatorsignalen begleitet. Beispielhaft möchten die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in diesem Zusammenhang die Bodenbildung und den Sprung über den Schwellenwert von 1 im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy sowie das neue Einstiegssignal seitens des MACD hervorheben. Rein rechnerisch halte die beschriebene Bodenbildung ein Kursziel im Bereich von rund 113 EUR bereit. Jenseits dieser Marke rücke dann schon wieder das bisherige Allzeithoch bei 122,90 EUR auf die Agenda. Bei der Rückkehr in die Erfolgsspur habe die Gerresheimer-Aktie das nächste Schlüsselniveau passiert. Schließlich sei der Spurt über das alte Rekordlevel bei 103,70 EUR zusätzliches Wasser auf die Mühlen der Bullen. Um die gute charttechnische Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft indes, die 38-Wochen-Linie (akt. bei 100,03 EUR) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:109,00 EUR -0,27% (28.02.2024, 09:13)XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:109,40 EUR +0,37% (28.02.2024, 09:01)