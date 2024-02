Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (26.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Mit einem soliden Zahlenwerk und einem guten Ausblick habe der hessische Gesundheitskonzern in der vergangenen Handelswoche aufwarten können. Inzwischen hätten mehrere Analysten die Fresenius-Aktie erneut genauer unter die Lupe genommen. Vor allem die Experten von Berenberg würden erhebliches Aufwärtspotenzial sehen. Die Privatbank habe das Kursziel zwar von 44,50 auf 43 Euro etwas gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen.Fresenius-Chef Michael Sen wolle den Gesundheitskonzern wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückführen. Ein wichtiger Punkt sei bereits die Entflechtung der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) gewesen, die gegen Ende 2023 final über die Bühne gegangen sei. Die Bereiche FMC und Vamed behandele Fresenius nur noch als Finanzbeteiligung. Darüber hinaus wolle das Management den Verkauf von Randbereichen weiter vorantreiben. Damit solle der Schuldenabbau bei Fresenius forciert werden.Fresenius befinde sich auf Kurs. "Der Aktionär" könne die frischen positiven Analysteneinschätzungen teilen und sehe mittel- bis langfristig ebenfalls viel Aufwärtspotenzial für das Papier. Konservativ Anleger mit Weitblick könnten die derzeitigen Kurse zum Einstieg nutzen (Stopp: 23,50 Euro), so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: