ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Euronext Milan-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (28.02.2024/ac/a/a)



MaranelloKulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxus-Sportwagenbauers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Euronext Milan-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Die Ferrari-Aktie kenne seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang Februar kein Halten mehr. Bereits jetzt stehe ein Monatsgewinn von rund 22% zu Buche. Pünktlich zum Saisonstart der Formel 1 am 29. Februar könnte sogar die 400-Euro-Marke geknackt werden. Das seien dann die nächsten Ziele.Auch heute setze die Ferrari-Aktie ihren steilen Aufwärtstrend fort und lege um rund 1,4% zu. Damit sei sie nur noch rund 1% von der 400-Euro-Marke entfernt. Danach habe sie noch Luft bis zum 261,8%-Fibonacci-Retracement bei 417 Euro. Anleger sollten jedoch beachten, dass es nach der steilen Aufwärtsbewegung es auch zu einem kurzfristigen Rücksetzer kommen könne. Solange der Kurs allerdings über dem GD20 bei 364,60 Euro notiere, sei die Rally intakt, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:394,10 EUR +1,39% (28.02.2024, 16:46)Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:393,90 EUR +1,21% (28.02.2024, 16:35)NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:426,64 USD +1,27% (28.02.2024, 16:36)