Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

81,75 EUR -1,05% (06.07.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

83,28 USD -1,80% (06.07.2022, 22:03)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Belastet durch Rezessionsängste hätten die Ölpreise am Mittwoch ihre deutlichen Vortagesverluste ausgeweitet. Als zusätzlicher Belastungsfaktor wirke am Ölmarkt der starke US-Dollar, der Rohöl für Investoren außerhalb des Dollarraums verteuere und auf deren Nachfrage laste. Schließlich werde Rohöl in US-Dollar gehandelt.Nach wie vor würden sich die Ölpreise auf relativ hohem Niveau befinden. Gegenüber dem Jahresbeginn sei Rohöl immer noch rund ein Viertel teurer. Hauptgrund sei das durch den Ukraine-Krieg verminderte Angebot an Erdöl aus Russland.Nach anfänglich deutlichen Verlusten hätten auch die Aktien der großen Ölproduzenten ihre Kursverluste eindämmen können. Bei Exxon Mobil gelte es, die 80-USD-Marke zu verteidigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link