Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exscientia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ADR-Aktie von Exscientia plc (ISIN: US30223G1022, WKN:A3C4QW, Ticker-Symbol: 0RK, NASDAQ-Symbol: EXAI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA, Super Micro und Co würden seit Monaten kein Halten mehr kennen. Kurzum: Das Thema "Künstliche Intelligenz" (KI) elektrisiere die Marktteilnehmer derzeit wie kein zweites. Der Funke sei jedoch bei Aktien von Unternehmen, die die Medikamentenentwicklung und -forschung mithilfe von KI würden voranbringen wollen, noch nicht so richtig übergesprungen. Das könne sich allerdings schnell ändern. "Aktionär"-Favorit Exscientia sende indes erste positive Signale.Auf Wochensicht habe die Biotech-Aktie des britischen Unternehmens rund 15 Prozent an Wert gewinnen können. Frischen Rückenwind hätten Neuigkeiten von Unternehmensseite verliehen: So habe Exscientia die Studie mit dem Namen "EXCYTE-2" gestartet. Diese diene zur Bewertung der Präzisionsmedizin-Plattform der Briten bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML).Laut Exscientia unterstütze die Studie die laufende Entwicklung des sogenannten LSD1-Inhibitors (EXS74539), der sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befinde.Zugegeben: Die Entwicklungen bei Exscientia würden sich noch in einer frühen Phase befinden. Doch Top-Deals mit großen Pharma-Unternehmen wie Sanofi, Merck KGaA oder Bristol Myers Squibb seien ein eindeutiger Fingerzeig, dass dem britischen Unternehmen viel zugetraut werde. Derzeit habe der KI-Spezialist einen Anspruch von bis zu 4,0 Milliarden Dollar an Meilensteinzahlungen bis zur präkommerziellen Phase. Dem gegenüber stehe eine derzeitige Marktkapitalisierung von etwa 850 Millionen Dollar.Der "KI-Funke" scheine bei der Aktie von Exscientia peu à peu überzuspringen. Würden sich weitere klinische Erfolge einstellen und könne das Unternehmen weitere lukrative Partnerschaften vermelden, sollte der Titel perspektivisch deutlich höher notieren.Der Biotech-Titel bleibt an schwachen Tagen ein Kauf für spekulativ ausgerichtete Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 3,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.02.2024)