Börse München-Aktienkurs Express-Aktie:

8,33 EUR -2,00% (25.09.2023, 08:03)



NYSE-Aktienkurs Express-Aktie:

8,76 EUR -4,37% (25.09.2023, 22:15)



ISIN Express-Aktie:

US30219E2028



WKN Express-Aktie:

A3ETCY



Ticker-Symbol Express-Aktie:

02Z0



NYSE-Symbol Express-Aktie:

EXPR



Kurzprofil Express Inc:



Express Inc (ISIN: US30219E2028, WKN: A3ETCY, Ticker-Symbol: 02Z0, NYSE-Symbol: EXPR) ist ein amerikanischer Modeeinzelhändler, der sich hauptsächlich an junge Männer und Frauen wendet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Columbus, Ohio. Express betreibt mehr als 500 Geschäfte in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Mexiko, Costa Rica, Panama, El Salvador und Guatemala. Das Unternehmen besteht aus den Marken Express, Bonobos und UpWest und wird an der NYSE unter dem Symbol EXPR gehandelt. (25.09.2023/ac/a/n)





Columbus (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Express ab:Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien von Express Inc (ISIN: US30219E2028, WKN: A3ETCY, Ticker-Symbol: 02Z0, NYSE-Symbol: EXPR) an.Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 21.09.2023 ihre Netto-Short-Position von 1,06% auf 0,97% der Aktien von Express gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Express-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,97% der Express-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Express-Aktie: