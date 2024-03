Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,07 EUR -1,27% (13.03.2024, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

17,045 EUR -1,19% (13.03.2024, 13:40)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 15,3 Mrd. Euro und ein Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 1,66 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (13.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) unter die Lupe.Die Aktie von Evonik hänge nun bereit seit mehreren Wochen am Bereich um die Marke von 17 Euro regelrecht fest. Für den Essener Chemieriesen gebe es heute immerhin eine gute Nachricht: So gewähre die Europäische Investitionsbank (EIB) Evonik ein Darlehen von 500 Mio. Euro für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa. Die Finanzierung solle dabei helfen, dass das Unternehmen schneller umwelt- und klimafreundlicher werde, hätten die EIB und der MDAX-Konzern mitgeteilt. Demnach solle das Darlehen für besonders nachhaltige Produkte verwendet werden."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung zur Evonik-Aktie fest: Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den breit aufgestellten Chemiekonzern seien durchaus gut und die Bewertung im historischen und im Branchenvergleich relativ günstig. Zudem würden die sinkenden Gaspreise helfen. Da das Marktumfeld jedoch wegen der anhaltend schwachen Entwicklung der Weltkonjunktur und auch das Chartbild eher mau seien, dränge sich allerdings aktuell noch kein Einstieg auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 15 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Evonik-Aktie: