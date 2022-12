Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

3,855 EUR -4,34% (16.12.2022, 16:16)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

40,60 NOK -5,47% (16.12.2022, 16:25)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A/S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (16.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Finanzielle Unterstützung von nationaler und internationaler Seite sei sehr wichtig, damit der Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft gelinge. Auf EU-Ebene würden Milliarden von Euro in aussichtsreiche Projekte gesteckt. Davon profitiere auch das Nel-Spin-off Everfuel - und zwar gleich doppelt.So würden zwei Projekte, bei denen Everfuel involviert sei, eine Finanzierung im Rahmen des IPCEI-Programms erhalten. Bei einem handele es sich um HySynergy 2.0, die zweite Phase des Projekts. Everfuel und seine Partner erhalten zur Unterstützung 33,1 Mio. Euro. In der ersten Phase des Proejkts sei ein 20-Megawatt-Elektrolyseur installiert worden, der auch mittlerweile den ersten Wasserstoff produziert. In der zweiten Phase, die gefördert werde, solle die bestehende Anlage durch die Entwicklung von drei Abschnitten mit je 100 Megawatt Elektrolyseurleistung auf 300 Megawatt erweitert werden.Noch üppiger falle die IPCEI-Förderung für das Projekt "Green Fuels for Denmark" aus, welches von Ørsted geleitet werde. Everfuel nehme wiederum an diesem Projekt als Vertreiber von emissionsfreiem Kraftstoff für den Straßenverkehr teil. Vom Zuschuss i.H.v. 600 Millionen DKK (Dänische Kronen, umgerechnet 80,6 Mio. Euro) sollte der Nel-Partner perspektivisch also auch profitieren.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ørsted.