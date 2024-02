Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

37,52 EUR -0,58% (27.02.2024, 12:01)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

37,52 EUR -0,42% (27.02.2024, 11:46)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 896 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2023) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der den Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Sie will beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen - sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater der Kunden. Dank seiner rund 4.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist das Unternehmen dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. Es handelt entschlossen im Namen seiner Kunden und investiert in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit dem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeitet es jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die beste Basis für die finanzielle Zukunft der Kunden zu schaffen. (27.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Heimlich still und leise habe sich die Aktie der DWS Group wieder nach oben gearbeitet und stehe kurz unter dem Jahreshoch bei 38,85 Euro. Mittlerweile würden Anleger die hohe Sonderdividende vermehrt zur Kenntnis nehmen, die Aktie sei gefragt. Der Vermögensverwalter wolle insbesondere im Bereich Alternative Assets in den kommenden Jahren massiv wachsen.Paul Kelly, bei der DWS Leiter für Alternative Anlagen, habe sich in einem Investorenbrief, der der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliege, zum Thema gewerbliche Immobilien in den USA geäußert. Büroimmobilien könnten derzeit eine "interessante Kreditmöglichkeiten" darstellen. Bis 2028 würden in den USA Darlehen in Höhe von 2 Mrd. USD fällig. "Privates Kapital kann helfen, diese Finanzierungslücke zu schließen", so Kelly.Kelly befinde sich mit seinen Äußerungen in bester Gesellschaft, denn immer mehr Experten würden Chancen durch den Rückzug von Finanzinstituten bei Gewerbeimmobilien sehen. Steigende Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, gerade in diesem Sektor, hätten Banken vorsichtiger werden lassen. Durch das geringere Engagement der Geldhäuser seien die Kreditmargen gestiegen, was den Markt für andere Akteure interessanter mache.Die DWS Group habe sich ehrgeizige Ziele gesetzt und wolle bis zum Jahr 2025 im Geschäftsbereich Alternative Anlagen um jährlich 10% wachsen. Mit Paul Kelly sei 2022 von Blackstone ein erfahrener Manager für das Segment geholt worden. Dabei sei das Untersegment Private Credit ein wichtiger Pfeiler des Bereichs Alternative Anlagen, das insgesamt Vermögenswerte im Volumen von 111 Mrd. Euro umfasst. Bisher gehe die DWS in diesem Markt allerdings selektiv vor.Aktuell nehme die DWS-Aktie Kurs auf das Jahreshoch bei 38,85 Euro, was erste vergangene Woche erreicht worden sei. Gelinge hier der Durchbruch, dann käme die nächste Hürde bei 39,40 Euro in Form eines Verlaufshochs von 2022 in Sicht. Die DWS-Aktie sei eine laufende Empfehlung, bei der Anleger noch immer zugreifen könnten. Der Stopp verbleibe bei 28 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: