Kurzprofil Consolidated Edison Inc.:



Consolidated Edison (ISIN: US2091151041, WKN: 911563, Ticker-Symbol: EDC, NYSE-Ticker ED) ist einer der größten amerikanischen Energiekonzerne. Consolidated Edison ist im Aktienindex S&P 500 und im Dow Jones Utility Average gelistet. In New York City betreibt das Unternehmen das größte kommerzielle Fernwärmenetz der USA. (06.03.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Consolidated Edison: Schwächesignal - ChartanalyseDie Aktie von Consolidated Edison (ISIN: US2091151041, WKN: 911563, Ticker-Symbol: EDC, NYSE-Ticker ED) befindet sich seit Oktober 2023 in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, wobei deren untere Begrenzung ungefähr an der Unterstützung um 86,70 USD verläuft, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Hier sei das Papier am Montag auch wieder kräftig nach oben abgeprallt und mit einer langen, bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Am Vortag habe sich die Aufwärtsdynamik bis 90,79 USD fortsetzen können, dann sei es aber zu einer Tagesumkehr gekommen. Die Aktie sei mit einer bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.Charttechnischer Ausblick:Die Consolidated-Edison-Aktie könnte nach der schwachen Vortageskerze vor einem weiteren Kursrückgang stehen. Ein Schwächesignal würde generiert werden, sobald die Aktie den ehemaligen Widerstand und jetzige Unterstützung bei 88,80 USD sowie den 50er EMA bei 89,16 USD nachhaltig nach unten durchbreche. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Rücklauf zur Unterstützung bei 86,70 USD zu rechnen. Aufhellen würde sich die Lage hingegen bei einem erneuten Kursanstieg und Durchbruch über den 200er EMA und die Ichimoku-Wolke im Tageschart. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Consolidated Edison-Aktie: