Tradegate-Aktienkurs Consolidated Edison-Aktie:

82,50 EUR +0,12% (11.03.2024, 08:00)



NYSE-Aktienkurs Consolidated Edison-Aktie:

90,12 USD +0,20% (08.03.2024, 22:00)



ISIN Consolidated Edison-Aktie:

US2091151041



WKN Consolidated Edison-Aktie:

911563



Ticker-Symbol Consolidated Edison-Aktie:

EDC



NYSE-Symbol Consolidated Edison-Aktie:

ED



Kurzprofil Consolidated Edison Inc.:



Consolidated Edison (ISIN: US2091151041, WKN: 911563, Ticker-Symbol: EDC, NYSE-Ticker ED) ist einer der größten amerikanischen Energiekonzerne. Consolidated Edison ist im Aktienindex S&P 500 und im Dow Jones Utility Average gelistet. In New York City betreibt das Unternehmen das größte kommerzielle Fernwärmenetz der USA. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Consolidated Edison-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Consolidated Edison (ISIN: US2091151041, WKN: 911563, Ticker-Symbol: EDC, NYSE-Ticker ED) ist am 1. März an der Unterstützung von 86,70 USD nach oben abgeprallt und am Donnerstag bis 90,92 USD angestiegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie direkt am 200er-EMA und der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke nach unten abgeprallt. Am Freitag habe sich das Papier im Tagestief direkt am 50er-EMA bei 89,25 USD fangen und wieder nach oben abprallen können. Dabei sei die Aktie mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten aus dem Handel gegangen.AusblickDie Consolidated Edison-Aktie dürfte die Korrektur mit der bullischen Tageskerze vom Freitag beendet haben, zudem auch der 50er-EMA habe verteidigt werden können. Solange das Freitagstief bei 89,17 USD weitgehend halte, sei nun mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein Long-Signal würde mit einem Hochlauf über den 200er-EMA, ein weiteres Long-Signal mit einem Anstieg über die Ichimoku-Wolke generiert werden. Die nächste Zielmarke wäre dann zunächst der Widerstand um 92,80 USD, darüber der Widerstand bei 94 USD. (Analyse vom 11.03.2024)Börsenplätze Consolidated Edison-Aktie: