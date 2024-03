NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

242,565 USD +1,68% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "sell" auf "neutral" hoch.Die Kryptopreise seien auf Allzeithochs gestiegen und die täglichen Volumina von Coinbase hätten ein seit 2021 nicht mehr gesehenes Niveau erreicht, was zu einem Anstieg der Umsatzschätzungen des Unternehmens um 48 % seit Anfang Februar geführt habe. Die These des Unternehmens habe auf der Ansicht beruht, dass der Mangel an alltäglichen, nicht handelsbezogenen Anwendungsfällen für Kryptowährungen zu einer schlechteren Leistung führen würde, aber die Gewährleistung einer nachhaltigen langfristigen Wachstumsrate sei "eine Herausforderung ohne Sicht auf eine stärkere Akzeptanz".Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Coinbase von "sell" auf "neutral" hoch und sehen 282 USD als Kursziel. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:222,65 EUR +0,47% (08.03.2024, 10:07)