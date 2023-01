Xetra-Aktienkurs Clean Logistics-Aktie:

Kurzprofil Clean Logistics SE:



Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7, WKN: A1YDAZ, Ticker-Symbol: SD1) ist Enabler und Technologieführer der Mobilitätswende im Nutzfahrzeugverkehr. Als Produzent von Zero Emission Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ihre Kunden in eine Welt, frei von Emissionen.



Dies wird durch die Konvertierung von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht. Einer Methode, welche dem Zweck der Kreislaufwirtschaft in höchstem Maße gerecht wird und damit die Reduktion von CO2-Emissionen intensiv unterstützt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten.



Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in den Produktionshallen in Winsen/Luhe gefertigt. Clean Logistics Produkte sind dabei immer einen Schritt voraus, rütteln auf und fallen auf - und sind durch ihre Modularität und Skalierbarkeit einzigartig. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt Clean Logistics SE nachhaltig die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und langlebigen Lösungen.



Zur Clean Logistics SE gehören unter anderem die Tochterunternehmen E-Cap Mobility GmbH - welche sich auf batterie- und brennstoffzellenelektrische Konversionen aller Mobilitätslösungen spezialisiert hat - und Clean Logistics Technology GmbH. (12.01.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Clean Logistics-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft die Aktie der Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7, WKN: A1YDAZ, Ticker-Symbol: SD1) weiterhin mit dem Votum "add" ein.Am 21. Dezember 2022 habe Clean Logistics (CL) bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Situation befinde, die kurzfristig Schritte zur Sicherung der Überlebensfähigkeit der Gesellschaft erfordere. CL habe daher eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 2,7 Mio. neuen Aktien beschlossen. Der Bezugspreis betrage EUR 1,80 je Aktie. Die Maßnahme würde damit Mittel in Höhe von bis zu EUR 4,9 Mio. einbringen. Große Aktionäre der Gesellschaft hätten ihre Bereitschaft erklärt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Zudem hätten Gläubiger der Gesellschaft signalisiert, dass sie über einen Debt-to-Equity Swap nachdenken würden. Ende Dezember habe Dirk Lehmann, bisher Vorsitzender des Verwaltungsrats und einer der beiden Gründer von Clean Logistics, sein Verwaltungsratsmandat niedergelegt. Dirk Lehmann sei Eigentümer der zu 75% von CL übernommenen E-Cap Mobility gewesen. Bereits Anfang Dezember habe CFO Jürgen Akkermann sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor niedergelegt. Herr Akkermann sei erst im September 2022 ernannt worden.Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung habe CL den im Juli übernommenen niederländischen Lkw-Hersteller GINAF wieder verkauft. Mit dieser Maßnahme würden Darlehensverpflichtungen reduziert und Mittelzuflüsse realisiert, insgesamt in einem mittleren einstelligen Millionenbereich. Darüber hinaus sei geplant, die angestrebte Serienfertigung von emissionsfreien Lkw über einen strategischen Partner durch den vermehrten Einsatz von Lohnfertigung umzusetzen.Der Analyst habe seine Umsatzschätzungen für 2022 und die Folgejahre deutlich gesenkt und seine WACC-Schätzung angesichts des gestiegenen Unternehmensrisikos erhöht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 4,10 (bisher: EUR 19,00).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clean Logistics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clean Logistics-Aktie:3,20 EUR -9,09% (12.01.2023, 16:30)