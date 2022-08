Xetra-Aktienkurs Clean Logistics-Aktie:

17,10 EUR -2,84% (17.08.2022, 11:56)



ISIN Clean Logistics-Aktie:

DE000A1YDAZ7



WKN Clean Logistics-Aktie:

A1YDAZ



Ticker-Symbol Clean Logistics-Aktie:

SD1



Kurzprofil Clean Logistics SE:



Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7, WKN: A1YDAZ, Ticker-Symbol: SD1) ist Enabler und Technologieführer der Mobilitätswende im Nutzfahrzeugverkehr. Als Produzent von Zero Emission Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ihre Kunden in eine Welt, frei von Emissionen.



Dies wird durch die Konvertierung von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht. Einer Methode, welche dem Zweck der Kreislaufwirtschaft in höchstem Maße gerecht wird und damit die Reduktion von CO2-Emissionen intensiv unterstützt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten.



Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in den Produktionshallen in Winsen/Luhe gefertigt. Clean Logistics Produkte sind dabei immer einen Schritt voraus, rütteln auf und fallen auf - und sind durch ihre Modularität und Skalierbarkeit einzigartig. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt Clean Logistics SE nachhaltig die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und langlebigen Lösungen.



Zur Clean Logistics SE gehören unter anderem die Tochterunternehmen E-Cap Mobility GmbH - welche sich auf batterie- und brennstoffzellenelektrische Konversionen aller Mobilitätslösungen spezialisiert hat - und Clean Logistics Technology GmbH. (17.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Clean Logistics-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal und Ellis Acklin, Aktienanalysten von First Berlin, nehmen die Coverage für die Aktie der Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7, WKN: A1YDAZ, Ticker-Symbol: SD1) mit dem Votum "add" auf.Clean Logistics SE (CL) stelle Nutzfahrzeuge (schwere Sattelzugmaschinen und Busse) mit emissionsfreiem Antrieb her. Grundlage dafür sei ein selbst entwickeltes innovatives Antriebskonzept aus Wasserstoff-Brennstoffzelle, Batterie, Elektro-Achs-Motor, und eigener Steuerungssoftware. Bei den Wasserstofftanks plane CL zukünftig auch den Einsatz der Kryogas-Technologie, die schweren Lkw durch ihre hohe Speicherdichte Reichweiten von 1.000 km ermöglichen solle. CL habe ein Konversionskonzept entwickelt, das den Nutzfahrzeugantrieb von Diesel auf Wasserstoff konvertiere.Nach der Übernahme des holländischen Lkw-Herstellers GINAF werde CL auch als OEM für emissionsfreie Nutzfahrzeuge auftreten. Im August habe CL mit GP Joule einen Rahmenvertrag zur Lieferung von 5.000 Wasserstoff-Lkw für den Zeitraum 2023-2027 vereinbart. Das Gesamtvolumen des Vertrags liege im unteren einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und stelle nicht weniger als den Durchbruch von CL auf dem Markt für emissionsfreie Lkw dar. Die Auslieferung erster Fahrzeuge solle in Q3/23 beginnen. Allein dieser große Rahmenvertrag sichere CL den großvolumigen Absatz emissionsfreier Lkw und damit verbundene Kostensenkungen bei der Komponentenbeschaffung.Die Analysten würden ein über Jahre kräftiges Wachstum des Umsatzes erwarten. Nach der Übernahme von GINAF würden sie für 2022 von einem Umsatz von ca. 6 Mio. Euro und 2023 von ca. 57 Mio. Euro ausgehen. Für 2024 würden sie ca. 500 Konversionen und einen Umsatz von 218 Mio. Euro unterstellen. Bei angenommenen 1.400 Konversionen im Jahr 2025 ergebe sich ein Umsatz von 467 Mio. Euro. Die Analysten würden damit rechnen, dass CL ab 2025 positive operative Ergebnisse erziele (2025 EBIT: 11,4 Mio. Euro). Auf der Basis eines DCF-Modells würden sie den fairen Wert bei 19 Euro pro Aktie sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clean Logistics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clean Logistics-Aktie:16,60 EUR -5,68% (17.08.2022, 11:48)