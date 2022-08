Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

13,10 EUR +16,96% (09.08.2022, 15:14)



Xetra-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

13,20 EUR +22,22% (09.08.2022, 15:03)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

DE000A1YDAZ7



WKN TotalEnergies-Aktie:

A1YDAZ



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

SD1



Kurzprofil TotalEnergies SE:



Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7, WKN: A1YDAZ, Ticker-Symbol: SD1) ist Enabler und Technologieführer der Mobilitätswende im Nutzfahrzeugverkehr. Als Produzent von Zero Emission Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ihre Kunden in eine Welt, frei von Emissionen.



Dies wird durch die Konvertierung von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht. Einer Methode, welche dem Zweck der Kreislaufwirtschaft in höchstem Maße gerecht wird und damit die Reduktion von CO2-Emissionen intensiv unterstützt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten.



Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in den Produktionshallen in Winsen/Luhe gefertigt. Clean Logistics Produkte sind dabei immer einen Schritt voraus, rütteln auf und fallen auf - und sind durch ihre Modularität und Skalierbarkeit einzigartig. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt Clean Logistics SE nachhaltig die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und langlebigen Lösungen.



Zur Clean Logistics SE gehören unter anderem die Tochterunternehmen E-Cap Mobility GmbH - welche sich auf batterie- und brennstoffzellenelektrische Konversionen aller Mobilitätslösungen spezialisiert hat - und Clean Logistics Technology GmbH. (09.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clean Logistics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7, WKN: A1YDAZ, Ticker-Symbol: SD1) unter die Lupe.Vom Branchenprimus bis zum Nischenanbieter: In der aktuellen Ausgabe 32/22 von DER AKTIONÄR seien Lkw-Hersteller und -Zulieferer vorgestellt worden, mit denen Anleger wieder auf Achse gehen könnten. Mit von der Partie: Die Hamburger Clean Logistics, die mit dem Umbau von Diesel-Lkw zu emissionsfreien Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb den Markt aufrollen wollen.Bis die großen Player in dem Bereich Fahrt aufnehmen würden, wolle Clean Logistics-Vorstand Dirk Graszt Marktanteile gewinnen. Helfen sollte eine Kooperation mit dem Green Energy-Konzern GP Joule, bei dem im Juni 40 Umbauplätze zur Fabrikation von Wasserstoff-Lkw reserviert worden seien. Das potenzielle Auftragsvolumen des Deals habe Clean Logistics damals im "unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" angesiedelt.In dieser Woche habe die Gesellschaft kräftig nachgelegt. Dabei sei erneut mit GP Jole ein Rahmenvertrag für die Lieferung von 5.000 wasserstoffelektrischen LKW vereinbart worden, die im Zeitraum von 2023 bis 2027 ausgeliefert werden sollten. "Die Kooperation ist für Clean Logistics mit einem geplanten Umsatzvolumen im unteren einstelligen Milliarden-Euro-Bereich verbunden", heiße es in einer entsprechenden Meldung.Mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge einer Vorserie werde ab Ende des dritten Quartals 2023 gerechnet, das genaue Timing hänge davon ab, wann erwartete Fördermittel bewilligt würden. Danach seien jährliche Liefervolumina vereinbart, Einzelheiten der Lieferbedingungen und Wartungsverträge seien noch zu vereinbaren. Zukunftsmusik, die an der Börse kurzfristig aber für einen satten Kurssprung gesorgt habe. Die Aktie habe seit der Empfehlung 37 Prozent an Wert zugelegt.Wie schon in der Print-Ausgabe geschrieben: Geht der Plan des Clean Logistics-Vorstands auf, hat der Hot-Stock eine rosige Zukunft vor sich, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Nur limitiert ordern. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: