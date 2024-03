Euronext Paris-Aktienkurs Capgemini-Aktie:

224,50 EUR -0,40% (14.03.2024, 17:35)



Kurzprofil Capgemini SE:



Capgemini SE (ISIN: FR0000125338, WKN: 869858, Ticker-Symbol: CGM, EN Paris: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAPMF) mit Sitz in Paris ist ein börsennotiertes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkten auf Informationstechnik und Spitzentechnologie. Es ist der größte Consultinganbieter europäischen Ursprungs. (15.03.2024/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - Capgemini: Hochlauf wahrscheinlich - ChartanalyseDie Aktie von Capgemini (ISIN: FR0000125338, WKN: 869858, Ticker-Symbol: CGM, EN Paris: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAPMF) befindet sich seit dem Verlaufstief Anfang Oktober bei 158,85 EUR und dem Abprall an der Unterstützung um 160 EUR in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei seien Korrekturen im Bereich des 10er-EMA ausgelaufen, Korrekturen in der Extension im Bereich des 50er-EMA. Ende Februar habe das Papier den Widerstand bei 222 EUR nach oben durchbrechen können und pendle seitdem seitwärts. Saisonal betrachtet sollte die Aktie weiteren Rückenwind erhalten und vor einem weiteren Hochlauf stehen.Sollte die Capgemini-Aktie über den Widerstand bei 227,50 EUR nach oben ausbrechen, würde ein weiteres Long-Signal generiert und ein Hochlauf bis 130 EUR und dann weiter bis etwa 132 EUR wahrscheinlich werden. Der Trend sei weiterhin bullisch einzustufen und ein Trendwechsel auf Short sei derzeit eher nicht zu erwarten. Kurzfristig eintrüben würde sich die Lage aber bei einem Kursrückgang unter die Unterstützung bei 222 EUR. Dann wäre ein weiterer Rücklauf bis zum 50er-EMA bei aktuell 211,73 EUR möglich. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Capgemini-Aktie:224,80 EUR +0,22% (15.03.2024, 09:09)