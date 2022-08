DER AKTIONÄR habe die Canoo-Aktie in Ausgabe 34/22 zum Kauf empfohlen. Der Stoppkurs sollte bei 3,25 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 29.08.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Canoo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Canoo-Aktie:

3,40 EUR -3,41% (29.08.2022, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs Canoo-Aktie:

3,415 USD -2,15% (29.08.2022, 17:18)



ISIN Canoo-Aktie:

US13803R1023



WKN Canoo-Aktie:

A2QJX1



Ticker-Symbol Canoo-Aktie:

9XK



NASDAQ-Symbol Canoo-Aktie:

GOEV



Kurzprofil Canoo Inc.:



Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) ist ein amerikanisches Unternehmen für Mobilitätstechnologie. Canoo beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs). (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) unter die Lupe.Vor wenigen Wochen habe das US-Start-up durch einen Deal mit Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853) für Aufsehen gesorgt. Der US-Einzelhandelsgigant habe 4.500 Elektro-Liefervans bei Canoo geordert, mit der Option auf 10.000 aufzustocken. Die Canoo-Aktie sei zuletzt jeder unter Druck gekommen. Lohne es sich, das Papier einzusammeln?Letzten Monat habe Walmart den Kauf von 4.500 elektrischen Lieferwagen von Canoo angekündigt. Ein überlebenswichtiger Deal für Canoo, denn dem Start-up drohte das Geld auszugehen, so Jochen Kauper.Insofern habe Canoo-CEO Tony Aquila den Walmart-Deal nicht ohne Grund als "überlebenswichtig" bezeichnet."Wenn wir nicht in der Lage sind, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, oder wenn Walmart deutlich weniger oder gar keine Fahrzeuge kauft, als wir derzeit erwarten, könnten unser Geschäft, unsere Aussichten, unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse und unser Cashflow erheblich und negativ beeinflusst werden", habe CEO gesagt."Es war großartig, mit dem sehr erfahrenen Team von Walmart zusammenzuarbeiten, um unsere LDVs schnell in realen Anwendungsfällen einzusetzen und eine Konfiguration für Walmart zu erstellen", habe Canoo-Chef Tony Aquila gesagt."In der Nachbarschaft haben viele ihre Köpfe verdreht, als wir mit unseren eindeutig identifizierbaren Fahrzeugen vorbeifuhren", habe der CEO von Canoo ergänzt.Für Canoo sei es extrem wichtig, den Zeitplan für die Lieferung der Vans an Walmart einzuhalten. Anleger sollten investiert bleiben, sollten aber ein sehr gutes Nervenkostüm mitbringen. Im Zuge er Schwäche an den Märkten sei auch die Canoo-Aktie zuletzt wieder unter Druck gekommen. Die Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Hochspekulativ!