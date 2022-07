Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Canoo Inc.:



Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) ist ein amerikanisches Unternehmen für Mobilitätstechnologie. Canoo beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs). (14.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Volatile Handelstage bei Canoo: Die Aktie des Elektrofahrzeug-Start-ups befinde sich seit der Bekanntgabe eines großen Deals mit dem Einzelhandelsriesen Walmart am Dienstag auf Achterbahnfahrt. Nach einem Rücksetzer am Mittwoch starte das Papier am Donnerstag wieder durch und gewinne rund ein Viertel an Wert.Canoo lasse sich für eine wichtige Bestellung des Supermarkt-Riesen Walmart Zügel anlegen: Die Firma werde keine Geschäfte mit dem Rivalen Amazon machen. Walmart habe sich bereit erklärt, für seine Zustellflotte bis zu 10.000 Fahrzeuge von Canoo zu bestellen und bei dem Start-up einzusteigen. Für die Dauer des Lieferdeals werde Canoo keine Fahrzeuge an Amazon verkaufen und sich auch nicht vom weltgrößten Einzelhändler übernehmen lassen, habe es in am Mittwoch veröffentlichten Unterlagen geheißen. Das habe die Aktie daraufhin kräftig unter Druck gesetzt.Am Mittwoch schnelle die Aktie von Canoo jedoch wieder 25 Prozent nach oben. Denn es gebe erneut eine positive Meldung: Das Unternehmen sei von der US-Armee beauftragt worden, ein Elektrofahrzeug zur Analyse und Demonstration zu liefern. Dieser Auftrag unterstütze das Bestreben des US-Militärs, skalierbare und anpassungsfähige Fähigkeiten in Einsatz- und Garnisonsumgebungen einzubauen, so Canoo.Die Canoo-Aktie sei nichts für schwache Nerven - das würden die jüngsten Handelstage zeigen. Allerdings würden Walmart und die US-Armee Interesse an den Fahrzeugen der Gesellschaft zeigen, was ganz klar positiv zu werten sei. Interessierte Anleger sollten nun eine Kursberuhigung abwarten und die Canoo-Aktie auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Canoo.