Tradegate-Aktienkurs Canoo-Aktie:

3,52 EUR -5,88% (26.08.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs Canoo-Aktie:

3,49 USD -5,93% (26.08.2022, 22:0032)



ISIN Canoo-Aktie:

US13803R1023



WKN Canoo-Aktie:

A2QJX1



Ticker-Symbol Canoo-Aktie:

9XK



NASDAQ-Symbol Canoo-Aktie:

GOEV



Kurzprofil Canoo Inc.:



Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) ist ein amerikanisches Unternehmen für Mobilitätstechnologie. Canoo beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EVs). (27.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Canoo Inc. (ISIN: US13803R1023, WKN: A2QJX1, Ticker-Symbol: 9XK, NASDAQ-Symbol: GOEV) unter die Lupe.Manche Elektromobilitäts-Firmen schienen unzerstörbar zu sein. Lange Zeit sei es still um Canoo gewesen. Zuletzt habe das Startup durch einen Deal mit Walmart wieder für Aufsehen gesorgt. Der US-Einzelhandelsgigant habe vor kurzem 4.500 elektrischen Liefer-Vans bei Canoo geordert, mit der Option, die Order auf 10.000 Fahrzeuge aufzustocken. Um den Zeitplan einzuhalten, werde Canoo die Fertigung der ersten Tranche der Liefer-Vans für Walmart von einem externen Auftragsfertiger bauen lassen.Der Deal sei für Canoo überlebenswichtig! Solle heißen: Walmart halte das Elektroauto-Startup im Alleingang über Wasser. "Wir gehen davon aus, dass ein erheblicher Teil unserer anfänglichen Einnahmen von einem einzigen Kunden stammen wird. Wenn wir nicht in der Lage sind, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, oder wenn Walmart deutlich weniger oder gar keine Fahrzeuge kauft, als wir derzeit erwarten, könnten unser Geschäft, unsere Aussichten, unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse und unser Cashflow erheblich und negativ beeinflusst werden", habe CEO Tony Aqulia vor wenigen Tagen gesagt.Deshalb sei es für Canoo auch wichtig, den Zeitplan für die Lieferung der Vans an Walmart einzuhalten. Die Auslagerung der Produktion der ersten Tranche an einen Auftragsfertiger sei dazu sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canoo-Aktie: