Obwohl die schlechter als erwarteten PMI-Daten zur schwächeren Performance der chinesischen Aktien heute beigetragen hätten, sollte angemerkt werden, dass die Indices in der gesamten asiatisch-pazifischen Region niedriger gehandelt hätten. Diese allgemeine Verschlechterung der Marktstimmung werde mit der Weigerung einer Reihe von Republikanern erklärt, eine von US-House-Speaker McCarthy erzielte Vereinbarung zur Anhebung der Schuldenobergrenze zu unterstützen. Dennoch werde die Vereinbarung voraussichtlich heute im US-Kongress landen, und die kommenden Tage könnten entscheidend für ihre Zukunft sein.



Die anfängliche Verbesserung der Stimmung im chinesischen Verarbeitenden Gewerbe sei neutralisiert worden, wie durch die Schwäche des Aktienmarktes stetig gezeigt worden sei. Wenn der Yuan weiter gegenüber dem Dollar schwächer werde, bestehe die Möglichkeit, dass der CHNComp unter 6.000 Punkte falle. Daher sei es entscheidend, das Gesetz zur Aussetzung der Schuldenobergrenze zu unterzeichnen, da dies voraussichtlich dazu führen werde, dass der Dollar auf dem breiteren Markt abwerte. (Quelle: Bloomberg)



Der CHNComp korreliere stark mit dem USD/CNH, daher sei das Verhalten des Dollars für diesen Index entscheidend. Der CHNComp habe einen Ausbruch aus einem Dreiecksmuster vollzogen und teste derzeit ein signifikantes Unterstützungsniveau, das durch das 61,8% Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung gekennzeichnet sei. Andererseits könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Kursdifferenz zwischen CHNComp und US500 verringere, wenn die USA die Schuldenobergrenze aufheben würden und die Liquidität im US-Finanzsektor abnehme. (Quelle: xStation5 von XTB) (31.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Hang Seng-Futures (CHNComp) ( ISIN HK0000004322 WKN 145733 ) handelten heute niedriger, nachdem schwache chinesische PMI-Daten für Mai veröffentlicht wurden, so die Experten von XTB.Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei von 49,2 auf 48,8 gefallen, während die Markterwartungen einen Anstieg auf 49,4 signalisiert hätten Gleichzeitig sei der PMI für den Dienstleistungssektor von 56,4 auf 54,5 gesunken, während der Markt nur einen Rückgang auf 55,1 erwartet habe. Dies sei der dritte Rückgang in Folge beim PMI für das Verarbeitende Gewerbe, der zweite Monat in Folge gewesen, in dem der Index unter der Marke von 50 geblieben sei, was auf eine Kontraktion hinweise, und der niedrigste Stand seit Dezember 2022. Beim PMI für den Dienstleistungssektor habe es sich um den zweiten Rückgang in Folge und den niedrigsten Stand seit Januar 2023 gehandelt.