Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX notiert erstmals über 18.400 Punkten, es ist gleichbedeutend mit dem 20. Allzeithoch in diesem Jahr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse zum CDAX ( ISIN DE0008469602 WKN 846960 ).Der DAX habe damit nicht nur ein wichtiges Kursziel, sondern etwa an jedem dritten Handelstag ein neues Rekordlevel erreicht. Auf der Suche nach weiteren Anlaufzielen liefere der CDAX eine zusätzliche Orientierungshilfe. Beim marktbreitesten deutschen Aktienbarometer habe der März den Spurt über das ehemalige Rekordlevel vom November 2021 (1.530 Punkte) gebracht. Mittlerweile habe der Index sein Allzeithoch bis auf 1.582 Punkte ausbauen können. Vor allem unter dem Aspekt neuer Kursziele im "uncharted territory" bringe der etwas stiefmütterlich behandelte CDAX zusätzliches Licht ins Dunkel.Die Kursentwicklung seit Januar 2023 könne als seitliche Schiebezone zwischen 1.280 und 1.460 Punkten interpretiert werden. Aus der Höhe der Tradingrange ergebe sich somit ein Anschlusspotenzial von 180 Punkten, was unter dem Strich zu einem Kursziel im Bereich von 1.640 Punkten führe. Darüber bilde die Kombination aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2021/22er Rückschlags (1.713 Punkte) und der Trendlinie (akt. bei 1.725 Punkten), welche die verschiedenen Hochs seit dem Jahr 2015 verbinde, die nächste Zielzone. Die alten Ausbruchsmarken bei 1.530 Punkten seien indes als Stopp prädestiniert. (27.03.2024/ac/a/m)