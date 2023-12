Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer - der sog. CDAX® ( ISIN DE0008469602 WKN 846960 ) - wird von Investorinnen und Investoren oftmals etwas stiefmütterlich behandelt; zu Unrecht, denn der Index liefert regelmäßig wichtige und wertvolle Hilfestellungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Deshalb würden sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt regelmäßig auch mit den charttechnischen Perspektiven dieses "Mauerblümchens" auseinander setzen. Aktuell lohne sich der Blick besonders, denn zuletzt sei es zu einem erfolgreichen Test der alten Ausbruchsmarken von 2017, 2018 und 2020 bei 1.274/1.286 Punkten gekommen. Zusammen mit dem Cluster aus zwei verschiedenen Fibonacci-Retracements (1.241/1.240 Punkten) entstehe hier eine wichtige Kumulationszone. Diese Schlüsselunterstützungen habe der CDAX® zuletzt als Sprungbrett genutzt, zumal das Aktienbarometer seine 38-Monats-Linie (akt. bei 1.351 Punkten) habe zurückerobern können. Die Ambitionen der Bullen unterstreiche auch der MACD. Schließlich habe der Trendfolger zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt - ein Phänomen, welchem in der Vergangenheit oftmals ein weiterer Aufwärtsimpuls gefolgt sei. In diesem Umfeld markiere das bisherige Jahreshoch bei 1.460 Punkten das nächste Anlaufziel, ehe die bisherigen Rekordstände bei 1.517/1.530 Punkten wieder auf die Agenda rücken würden. (08.12.2023/ac/a/m)