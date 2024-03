NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

187,70 USD -0,04% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Boeing: Erneut im Sinkflug - ChartanalyseDie Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 267,54 USD vom 21. Dezember 2023 im Sinkflug, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei das Papier am 2. Januar nachhaltig unter den 10er-EMA gerutscht und habe in der Folge die Abwärtsdynamik deutlich erhöht. Am 16. Januar sei Boeing auch unter die Ichimoku-Wolke gefallen und habe damit ein langfristiges Verkaufssignal generiert. Am Montag habe die Aktie im Tagestief die Unterstützungszone um 176,40 USD erreicht, habe dann aber wieder an Höhe gewinnen und leicht bis über den 10er-EMA ansteigen können.Die Boeing-Aktie sei am Vortag mit einer bärischen Tageskerze direkt über dem 10er-EMA aus dem Handel gegangen und könnte nun zunächst erneut in den Sinkflug übergehen. Der Zielbereich wäre erneut die Unterstützung um 176,40 USD. Tauche die Aktie allerdings nur kurz unter den 10er-EMA ab und ziehe dann wieder über das Vortageshoch an, wäre dies ein bullisches Signal und mit einem weiteren Hochlauf zum 50er-EMA bei aktuell 202,50 USD zu rechnen. Erst mit einem Durchbruch unter die Unterstützung um 176,40 USD würde sich die Lage für Boeing weiter deutlich eintrüben. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:174,88 EUR +0,99% (22.03.2024, 09:13)