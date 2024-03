XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

Kurzprofil Blue Cap AG:



Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.



Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund. (18.03.2024/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "buy" für die Aktie der Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E).Das Jahr 2023 sei konjunkturell sehr schwierig gewesen. Blue Cap habe es aber mit einem nur moderaten Rückgang der Erlöse (-6 Prozent auf 273,3 Mio. Euro) und der bereinigten operativen Marge von 9,3 auf 8,5 Prozent ganz gut bewältigt. Das Management habe im Jahresverlauf umfangreiche Verbesserungsprozesse in den Beteiligungen in Gang gesetzt, um für alle denkbaren Gegebenheiten ("All-Weather"-Ansatz) gerüstet zu sein. Erste positive Effekte dieser Maßnahmen seien bereits im Schlussquartal in Form eines Margenanstiegs zu beobachten gewesen, zudem habe sich ab dem Herbst auch die Umsatzentwicklung etwas belebt. Da sich diese Tendenz zu Jahresanfang 2024 fortgesetzt habe, zeige sich der Vorstand sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des ersten Quartals und bezeichne die Entwicklung als "über Plan". Für das Gesamtjahr sei zwar trotzdem nur eine leichte Umsatzsteigerung in Aussicht gestellt worden, aber die operative Marge solle wieder steigen.Als Gewinntreiber sollten außerdem Verkäufe von Beteiligungen dienen. Nach den erzielten Fortschritten sehe das Management gute Chancen für ein bis zwei Exits im laufenden Jahr zu Bewertungen mindestens auf dem Niveau des zuletzt verbuchten NAV-Beitrags. Auch ein bis zwei Zukäufe von Unternehmen in Sondersituationen mit hohem Wertsteigerungspotenzial seien vorgesehen, wobei zumindest der erste Verkauf vorgelagert sein dürfte. Mit weiteren operativen Verbesserungen und einem aktiven Portfoliomanagement solle der Net Asset Value, der Mitte 2023 noch bei 30,36 Euro (und am Jahresende 2023 voraussichtlich unter 30 Euro) gelegen habe, bis 2026 auf 60 Euro gesteigert werden. Ein ambitioniertes Ziel, für das der Vorstand aber einen klaren Fahrplan habe, um es zu erreichen.Aktuell notiere die Aktie mit einem Abschlag zum NAV von ca. 40 Prozent. Steffen sehe den Potenzialwert (geschätzter NAV in einem Jahr) nach geringfügigen Modellanpassungen bei 32,60 Euro (bislang: 32,40 Euro), was ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 80 Prozent biete. Die Blue Cap-Aktie sei aus seiner Sicht klar unterbewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Blue Cap-Aktie: