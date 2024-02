Börsenplätze Aston Martin-Aktie:



1,72 GBP -6,21% (29.02.2024, 11:54)



Kurzprofil Aston Martin Lagonda Global Holdings plc:



Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) ist ein britischer Automobil-Hersteller. Das Unternehmen designt und produziert Autos in der Luxusklasse unter den Marken Aston Martin und Lagonda. (29.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aston Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) unter die Lupe.Der britische Luxusautobauer Aston Martin habe am Mittwoch Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht und gleichzeitig den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt. Die Aktie habe positiv reagiert und eine wichtige Trendlinie durchbrochen, was das Chartbild deutlich verbessert habe."Wir sind auf dem besten Weg, unser langjähriges Ziel einer Bruttomarge von rund 40% im Jahr 2024 zu erreichen", habe Executive Chairman Lawrence Stroll am Mittwoch gesagt. Für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr habe das Unternehmen zudem einen bereinigten Vorsteuerverlust von 171,8 Millionen Pfund (200,63 Millionen Euro), nach 451 Millionen Pfund (526,70 Millionen Euro) im Vorjahr gemeldet. Analysten hätten durchschnittlich mit einem bereinigten Vorsteuerverlust von 209 Millionen Pfund gerechnet. Der Umsatz für das Jahr 2023 habe sich auf 1,63 Milliarden Pfund belaufen, 18 Prozent höher als der Vorjahresumsatz von 1,38 Milliarden Pfund.Auch das Chartbild habe sich damit deutlich verbessert. Durch einen Anstieg von rund vier Prozent am Mittwoch habe der Kurs die Trendlinie bei 170 Pence nachhaltig überwinden können. Diese erstrecke sich entlang des November-Hoch und dem Hoch vom 29. Dezember. Das nächste Hindernis sei nun der GD50 bei 191,9 Pence, bevor der Kurs die 200-Pence-Marke ins Visier nehmen könne.Anleger sollten jedoch den Sprung über die 200-Pence-Marke abwarten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link