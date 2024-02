Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (26.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Mehr Dividende für die Anleger und ein Rekordgewinn für 2023. Trotz dieser guten Nachrichten sei die Allianz-Aktie am Freitag abgeschmiert. Der Versicherungskonzern sei der größte Verlierer im DAX gewesen. Zum Wochenstart erhole sich die Allianz-Aktie nur leicht davon. Im Gegensatz zu den Anlegern würden die Analysten überwiegend positiv auf die 2023er-Zahlen und die neue Dividendenpolitik der Allianz reagieren.JPMorgan habe nach einem ersten positiven Statement nun das Kursziel für die Aktie von 270 auf 275 Euro erhöht. Das Votum bleibe auf "Overweight". Analyst Kamran Hossain habe seine Prognosen für den Versicherer überarbeitet. Seine Annahmen für den operativen Gewinn zwischen 2024 und 2027 habe er zwar um bis zu vier Prozent gesenkt. Im Gegenzug habe er aber seine Prognosen zur Dividende angehoben, um der neuen Ausschüttungspolitik des Versicherers Rechnung zu tragen.Auch die DZ BANK habe das Kursziel für die Allianz-Aktie erhöht. Sie sehe nun Luft bis 280 Euro statt 260 Euro. Das Rating laute weiter "Kaufen". Analyst Thorsten Wenzel stufe das Jahresergebnis des Versicherers als insgesamt solide und unspektakulär ein. Die höhere Ausschüttungsquote habe den Experten zwar überrascht. Insgesamt entspreche sie aber dem Sektortrend und gehe mit einem etwas niedrigeren Volumen bei den Aktienrückläufen einher.Unverändert Luft bis 270 Euro sähen die Experten von Jefferies für die Allianz. Damit bleibe die Aktie ein "Buy". Jefferies-Analyst Philip Kett verweise darauf, dass sich das Management des Versicherers in einem anschließenden Call ambitioniert präsentiert habe und die Markterwartungen über der Mitte der Konzernprognose vernünftig seien. Die deutlich angehobene Dividende des Versicherers liege über der Konsensschätzung.Dass die Analysten überwiegend weiteres Aufwärtspotenzial bei der Allianz sähen, sei richtig. Vorstandschef Oliver Bäte habe bei der Zahlenpräsentation am Freitag völlig zu Recht betont, dass die 2023er-Rekordzahlen "kein Zufall" seien, sondern das Ergebnis einer langfristigen Strategie, die sich als sehr widerstandsfähig erwiesen habe.Die Allianz-Aktie ist nicht nur für Dividendenjäger ein attraktives Basisinvestment, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Die Stärken des Versicherers dürften bald auch die Märkte wieder zu schätzen wissen. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link