Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

252,10 EUR +1,39% (29.02.2024, 13:47)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

252,50 EUR +1,59% (29.02.2024, 13:32)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz-Aktie sei zurück. Nachdem der Kurs nach den 2023er Zahlen vom Freitag zunächst unter Druck geraten sei, stünden die Zeichen wenige Tage später bereits wieder auf Erholung. Genau darauf habe "Der Aktionär" am Montag im Tipp der Woche gesetzt. Mit dem Schein könnten die Anleger den Kurs aber auch weiterhin hebeln.Die Allianz habe einen Personalwechsel in der Führungsebene bekannt gegeben. Jacob Fuest sei neuer Vorstand bei Allianz Partners und solle als Märkte-Chef die Steuerung der weltweiten Landesgesellschaften von Allianz Partners verantworten. Der 39-Jährige sei bereits seit zwölf Jahren im Allianz-Konzern. Zuvor habe er die Geschäftsbereiche der Allianz SE für West- und Südeuropa, Allianz Partners und Allianz Direct geleitet. Allianz Partners bündele die B2B2C-Versicherungs- und Assistance-Leistungen in den Bereichen Reise, Gesundheit, Mobilität sowie Haus und Wohnen. Die Sparte umfasse 19.800 Mitarbeiter und sei in mehr als 75 Ländern vertreten.Für Anleger spiele der Personalwechsel keine große Rolle. Bei ihnen hätten zuletzt die Zahlen und der Ausblick im Fokus gestanden. Nach der Präsentation der 2023er Zahlen am Freitag hätten sie die Aktie zunächst abgestraft. Dabei habe der Versicherer damit seine Stärke untermauert und zudem auch noch positive Nachrichten zur Dividende geliefert. "Der Aktionär" habe daraufhin am Montag im Tipp der Woche auf eine Erholungsbewegung gesetzt.Diese habe nun erfolgreich begonnen. Vom Wochentief bei 244,15 Euro sei es bereits am Dienstag wieder über 248 Euro zurückgegangen. Nach einem fast unveränderten Mittwoch stehe heute schon das nächste Plus auf dem Programm. Gegen Mittag habe die Aktie rund 1,5 Prozent im Plus gelegen. Damit sei zugleich der charttechnische Widerstand im Bereich von 250 Euro zurückerobert worden. Die nächsten Marken würden nun bei 255 und 260 Euro warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.