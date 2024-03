Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

450,20 EUR -4,25% (15.03.2024, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

486,13 USD -14,78% (15.03.2024, 16:41)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin mit "outperform" ein.Während Evercore argumentiere, dass der Rückschlag der Adobe-Aktien heute Morgen ein wenig extrem erscheine, wenn man eine längerfristige Perspektive einnehme, bestehe eine der größten Herausforderungen für die Bullen darin, dass die Prognose für das Geschäftsjahr nun weniger wahrscheinlich sei, um ein wesentlicheres Aufwärtsszenario rund um Firefly zu bieten, und dass die Vorteile, die Adobe von Gen AI sehe, im Wesentlichen durch die Preiserhöhungen des letzten Jahres überdeckt würden.Mit Blick auf den Analystentag am 26. März sei das Unternehmen der Ansicht, dass eine etwas detailliertere Auseinandersetzung mit den Preiserhöhungen dazu beitragen würde, den Fokus wieder auf die positiven Aspekte des Geschäfts zu lenken, so Evercore weiter.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Adobe unverändert mit "outperform" ein und nehmen das Kursziel um 50 USD auf 650 USD zurück. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Adobe-Aktie: