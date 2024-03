Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

949,90 EUR -0,73% (08.03.2024, 09:13)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

949,90 EUR +0,07% (08.03.2024, 09:06)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (08.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ASML: 1.000-Euro-Marke im Blick - ChartanalyseDie Aktie von ASML Holding (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist am Donnerstag bis auf 949,60 EUR gestiegen und hat damit ein weiteres Rekordhoch erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem Sprung über das 2023er Mai-Top sei die Aktie von ASML Holding in eine starke Rally-Bewegung übergegangen. Dabei hätten die Notierungen in den vergangenen sieben Wochen (inklusive der laufenden) rund 38% an Wert zugelegt und seien am Montag erstmals über die 900er Marke gestiegen. Am gestrigen Donnerstag sei es in der Spitze sogar bis auf 949,60 EUR gegangen, womit die Kurse das 15. Allzeithoch im Jahr 2024 erreicht hätten.Ausblick: Mit einem Tagesgewinn von 4,1% auf 949,20 EUR habe die Aktie von ASML Holding gestern auch auf Schlusskursbasis einen neuen historischen Höchststand markieren und sich damit von der 900er Schwelle nach oben absetzen können.Das Long-Szenario: Eine kleinere Hürde könne nun am gestrigen Tages- bzw. dem neuen Intraday-Rekordhoch bei 949,60 EUR festgemacht werden. Darüber wäre der Weg aus charttechnischer Sicht dann frei von weiteren Widerständen, weshalb die Notierungen anschließend sogar Kurs auf die runde 1.000-Euro-Marke nehmen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: