APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (17.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) unter die Lupe.Die APONTIS PHARMA-Aktie habe sich in diesem Jahr alles andere als erfreulich entwickelt. Es scheine sich allerdings eine Trendwende anzubahnen. Vom Tief habe sich das Papier bereits mehr als 50% erholen können. Und das Moheimer Unternehmen rund um den neuen CEO Bruno Wohlschlegel habe in Zukunft einiges vor.APONTIS PHARMA habe im November Details zu einem umfassenden Restrukturierungs- und Effizienzprogramm vorgestellt. Das auf Single Pills spezialisierte Pharmaunternehmen erwarte daraus Einsparungen von 6 bis 7 Mio. Euro. Nach der überraschend heftigen Umsatz- und Ergebniskorrektur für 2023 und dem Wechsel an der Unternehmensspitze habe man die Weichen für eine Rückkehr zu profitablem Wachstum gestellt. Die Überlegenheit der Single Pill-Strategie sei wissenschaftlich erwiesen, nun gelte es für die Gesellschaft, auch entsprechende Vertriebserfolge zu zeigen. Gelinge APONTIS PHARMA 2024 der Rückkehr in die Gewinnzone, habe die Aktie durchaus Verdopplungspotenzial. Die Kursziele der Analysten lägen im zweistelligen Kursbereich. Ein Stopp bei 3 Euro sichere die spekulative Position ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2023)Börsenplätze APONTIS PHARMA-Aktie: