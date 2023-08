mVise: Sichtbare Fortschritte

Nach Darstellung von SMC-Research habe die mVise AG ein erfolgreiches 1. HJ vorgelegt, auf dessen Basis das Unternehmen für das Gesamtjahr weiter ein siebenstelliges EBITDA anvisiere. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht dieses Ziel aufgrund der guten Auftragslage und der Fortschritte beim Kostenmanagement als erreichbar an und bestätigt sein Kursziel, bleibt aber in der Gesamteinschätzung vorsichtig.

mVISE habe laut SMC-Research für das erste Halbjahr solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz sei zwar etwas unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen, dafür habe die EBITDA-Marge mit 9,5 Prozent aber auf einem erfreulich soliden Niveau gelegen. In absoluten Zahlen sei somit ein operatives Ergebnis von 0,7 Mio. Euro erwirtschaftet worden, womit das Ziel, im Gesamtjahr ein siebenstelliges EBITDA zu erreichen, nicht zu hochgegriffen wirke. Erfreulich sei auch die Cashflow-Entwicklung, die eine weitere Reduzierung der – noch immer hohen – Schuldenlast ermöglicht habe.

Um diese weiter spürbar zu senken, wären Zuflüsse aus dem im Herbst 2021 getätigten Verkauf der ehemaligen Tochter elastic.io hilfreich, dessen Wirksamkeit aber von dem Käufer (der Cogia AG) bestritten werde. Diesbezüglich habe mVISE im Juli einen wichtigen Erfolg vor Gericht erlangen können. Dennoch bleibe es noch abzuwarten, ob, wann und in welchem Umfang daraus Zahlungen werden.

Operativ sei dieser Sachverhalt für mVISE allerdings nur von nachrangiger Bedeutung. Hier sehen die Analysten die nach Unternehmensangaben gute Auftragslage und die Fortschritte in der Positionierung als Entwickler kundenindividueller Software als wichtiger. Eine Herausforderung, gerade für das vielfach an die konkreten Personen geknüpfte Beratungsgeschäft, bleibe die Personalentwicklung, weswegen sie das Umsatzpotenzial für das laufende und das kommende Jahr nun etwas vorsichtiger einschätzen. Auf der anderen Seite seien die im ersten Halbjahr erzielten Fortschritte beim Kostenmanagement größer gewesen als von den Analysten erwartet, weswegen sie ihre Gewinnschätzung sogar angehoben haben.

In Summe sei ihr Kursziel unverändert geblieben und liege weiter bei 2,00 Euro, was für die Aktie noch immer mehr als ein Verdopplungspotenzial signalisiere. Wie bisher, belassen Analysten ihr Urteil aber dennoch auf „Hold“, weil sie in der aktuellen Lage ihre Schätzungen noch mit erheblicher Unsicherheit behaftet sehen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.08.2023 um 9:02 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.08.2023 um 8:10 Uhr fertiggestellt und am 17.08.2023 um 8:20 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-17-SMC-Update-mVISE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.