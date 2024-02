Vectron Systems: Weiteres Wachstum erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) den Umsatz auf 37,4 Mio. Euro (GJ 2022: 25,2 Mio. Euro) gesteigert und zudem die Quote der wiederkehrenden Erlöse auf 47 Prozent (GJ 2022: 34 Prozent) erhöht. In der Folge passen die Analysten das Kursziel leicht an und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA auch von Sondererträgen aus der Auflösung von Rückstellungen geprägt gewesen. Selbst wenn es sich hierbei um einen Einmaleffekt handele, solle laut GBC im Geschäftsjahr 2024 dennoch eine überproportionale Ergebnisverbesserung erreicht werden. Zum einen gehe der Ausbau des Digitalgeschäfts mit höheren Margen einher. Zum anderen dürfe die eingeleitete Kostensenkung im Hardwarebereich ab 2024 ihre volle Wirkung entfalten.

Nach Meinung der Analysten könne die akquirierte acardo im Geschäftsjahr 2024 deutlich zu Umsatz und Ergebnis beitragen. Der Couponing-Spezialist habe zu Jahresbeginn die Erweiterung seines Couponing-Netzwerks um weitere 3.500 Märkte bekannt gegeben und betreibe damit das größte Check-out Couponing-Netzwerk in Deutschland. Vor diesem Hintergrund solle die Guidance von Vectron weiterhin Bestand haben. Demnach halte auch GBC an den Schätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 unverändert fest. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 10,10 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.02.2024, 12:20 Uhr)



