S IMMO: FFO I steigt stark

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis um 39 Prozent auf über 69 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage sei der FFO I sogar um 70 Prozent auf 50 Mio. Euro geklettert. Die Kapitalrotation weg von Deutschland und hin zu höher rentierlichen Objekten in Österreich und in CEE zeige hier bereits erste deutliche Wirkung. Der steile Anstieg im EBITDA habe aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Eintrübung und der damit verbundenen Abwertung des Liegenschaftsbestands um 81 Mio. Euro nicht auf den Vorsteuergewinn und den Nettogewinn nach Minderheiten übertragen werden können. Beide seien mit -39 Mio. Euro bzw. -34 Mio. Euro in den roten Bereich gefallen. In der Folge bestätigt der Analyst dennoch das Kursziel von 18,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



