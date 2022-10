NEXR Technologies: Dynamik nimmt zu

Nach Darstellung von SMC-Research nimmt bei der NEXR Technologies AG die Geschäftsdynamik zu, die Einnahmen liegen aber noch weit unter den Kosten. SMC-Analyst Holger Steffen sieht hohes spekulatives Kurspotenzial, stuft die Aktie aber mit „Hold“ ein, bis sich ein größerer Erfolg bei Projekten mit Skalierungspotenzial in den Geschäftszahlen zeigt.

Die Geschäftsdynamik von NEXR habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr deutlich zugenommen, die Erlöse haben – von niedrigem Niveau aus – um 271 Prozent auf 545 Tsd. Euro zugelegt. Das Unternehmen treibe zahlreiche Projekte voran, um den Markt für die XR-Technologie zu erschließen. Einem Durchbruch näher gekommen sei die Gesellschaft in der Modeindustrie, wo die Lösung aus Scannern und Avataren nun in Filialen von H&M Thailand eingesetzt werde. Auch in der Medienbranche sei die Resonanz sehr positiv, hier könnte die Veranstaltung virtueller Konzerte bald deutlich Fahrt aufnehmen, so die Einschätzung der Analysten.

Noch liegen die Einnahmen nach ihrer Darstellung allerdings weit unter den Strukturkosten der Gesellschaft, weshalb das erste Halbjahr mit einem Verlust von -7,3 Mio. Euro abgeschlossen worden sei. Das Unternehmen sei damit stark auf die Finanzierungszusagen des Großaktionärs Hevella angewiesen. Die per Ende Juni bestehenden Mittelzusagen in Höhe von 13,8 Mio. Euro decken laut den Analysten den Bedarf plangemäß bis zum dritten Quartal 2023.

Sie sehen die Gesellschaft insgesamt auf dem richtigen Weg, allerdings sei die Entwicklung von Projekten, die ein hohes Skalierungspotenzial aufweise, langwieriger, als erhofft. Die Analysten haben deswegen in ihrem Modell den Wachstumsprozess der nächsten Jahre etwas vorsichtiger ausgestaltet. Gleichwohl trauen sie dem Unternehmen weiterhin hohe Steigerungsraten zu – und langfristig auch hohe Margen.

Erhöht haben sie hingegen die unterstellte Verwässerung, sowohl als Reaktion auf die adjustierte Umsatzentwicklung, als auch wegen möglicher Auswirkungen des stark gefallenen Aktienkurses auf die weitere Finanzierung. Trotz dieser unterstellten starken Verwässerung liefere ihr Modell ein Kursziel von 2,80 Euro, das weit über dem aktuellen Kurs liege. Das unterstellte Szenario sei allerdings spekulativ, da es einerseits einen Durchbruch in mehreren Branchen, und andererseits weitere Finanzierungsmaßnahmen im erheblichen Umfang unterstelle.

Das Analysten-Urteil für die Aktie laute trotz des hohen rechnerischen Kurspotenzials weiter „Hold“, bis ein in den Zahlen ersichtlicher Erfolg in Projekten mit Skalierungspotenzial den Weg zu deutlich höheren Erlösen und niedrigeren Verlusten ebne.

