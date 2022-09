DVS Technology: Aktuell fair bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "DVS Technology":

Nach Darstellung von SMC-Research zeigt der Geschäftstrend bei der DVS Technology AG im laufenden Jahr wieder nach oben, wenn auch nicht so stark, wie ursprünglich erhofft. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen etwas reduziert und stuft die Aktie als fair bewertet ein.

Nach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2021 mit einem deutlichen Verlust zeige der Trend beim DVS-TECHNOLOGY-Konzern laut SMC-Research wieder nach oben: Sei das erste Quartal noch mit einem Vorsteuerverlust von 2,5 Mio. Euro abgeschlossen worden, habe man im Zeitraum April bis Juni bereits einen kleinen Überschuss von 0,6 Mio. Euro erwirtschaften können. Für das Gesamtjahr sei die Prognose aufrechterhalten worden, die ein EBT von 3,4 bis 7,1 Mio. Euro vorsehe.

Dass die Rahmenbedingungen weiterhin nicht einfach seien, lese man an der leicht von 245 auf 237,4 Mio. Euro reduzierten Umsatzprognose für 2022 ab, obwohl der Auftragseingang weiterhin bei 251 Mio. Euro erwartet werde. Materialengpässe und verschobene Auslieferungen seien weiter Hemmnisse für die Erlösentwicklung. Dennoch würde die neue Prognose immerhin einem Wachstum von rd. 8 Prozent zum Vorjahr entsprechen, so die Analysten.

Sie haben als Reaktion auf die Zahlen ihre Schätzungen für den Umsatz in 2022 auf 237,5 Mio. Euro (zuvor: 244,1 Mio. Euro) und für den Vorsteuergewinn auf 2,7 Mio. Euro (zuvor: 4,7 Mio. Euro) reduziert und im Rahmen einer konservativen Vorgehensweise vorsichtshalber auch die – ohnehin schon relativ vorsichtigen – Schätzungen für die Folgejahre nach unten angepasst. Außerdem haben die Analysten den sicheren Zins, wie in allen ihren Modellen, wegen des Zinsanstiegs an den Märkten auf 1,5 Prozent angehoben.

In Summe habe sich das Kursziel von DVS damit von zuvor 17,20 Euro auf jetzt 15,00 Euro reduziert. Die Analysten stufen die Aktie damit als in etwa fair bewertet ein und bestätigen ihr Urteil „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.09.2022 um 11:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.09.2022 um 10:25 Uhr fertiggestellt und am 21.09.2022 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-21-SMC-Update-DVS_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.