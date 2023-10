Cyan: Operative Fortschritte, aber noch schwache Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Die cyan AG habe nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr zwar zahlentechnisch enttäuscht, könne aber von einem starken Wachstum der Nutzerzahl in beiden Segmenten berichten. Dies stütze laut SMC-Analyst Adam Jakubowski die Erwartung einer baldigen und deutlichen Trendwende bei den Umsatz- und Ergebniszahlen, auf deren Basis auch die Aktie wieder nach oben tendieren sollte.

Laut SMC-Research habe sich bei cyan im ersten Halbjahr 2023 das gleiche Muster ergeben wie im Geschäftsjahr 2022. Während das Unternehmen einerseits von zahlreichen signifikanten operativen Fortschritten mit neuen Kunden, weiter fortgesetzten und abgeschlossenen Implementierungsprojekten und einer rasch steigenden Endnutzerzahl berichte, seien die Zahlen erneut enttäuschend ausgefallen. Der Halbjahresumsatz habe sich bei cyan sich um 8 Prozent auf 3,8 Mio. Euro reduziert, der EBITDA-Verlust sei auf -5,7 Mio. Euro ausgeweitet worden und das Nettoergebnis sei weiter auf -7,7 Mio. Euro abgerutscht.

In Reaktion auf diese Zahlen, die das Unternehmen mit dem überraschend schwachen Projektgeschäft des BSS/OSS-Segments begründe, habe cyan auch die Prognose für das laufende Jahr revidieren müssen. Statt eines deutlichen Umsatzwachstums auf 10,5 bis 13,5 Mio. Euro rechne das Management nun nur noch mit Erlösen zwischen 8,0 und 9,0 Mio. Euro und damit in der Nähe des Vorjahreswertes von 8,5 Mio. Euro.

Der genauere Blick auf die Zahlen offenbare allerdings, dass sich die operative Dynamik nun auch in den Erlösen zu zeigen beginne. So habe der Umsatz im Kerngeschäft Cybersecurity um 36 Prozent gesteigert werden können und erstmals den größeren Anteil der Konzernerlöse ausgemacht. Da zudem 88 Prozent der im ersten Halbjahr erzielten Einnahmen wiederkehrender Natur gewesen seien, sollte auf dieser Basis ein fortgesetztes Wachstum leichter zu erreichen sein, so die Analysten. Dies umso mehr, als cyan weiterhin von einem starken Wachstum der Nutzerzahlen in beiden Segmenten berichte und darüber hinaus gerade für das zuletzt schwächende BSS/OSS-Segment über eine vielversprechende Vertriebspipeline verfüge.

Da es dem Unternehmen zudem erneut gelungen sei, notwendiges Eigenkapital einzuwerben, und angesichts der nahezu schuldenfreien Bilanz sehen die Analysten es in einer soliden Verfassung, um den aktuellen Kurs bis zum Breakeven durchzuhalten.

Aus diesem Grund haben sie an ihren Schätzungen strukturell nichts geändert und arbeiten weiterhin mit einem Szenario, welches für die nächsten Jahre sehr starkes Umsatz- und vor allem Ergebniswachstum unterstelle. Die konkrete Ausgestaltung haben die Analysten aber an die schwachen Zahlen des ersten Halbjahrs und an die revidierte Prognose angepasst, woraus sich, in Verbindung mit dem Verwässerungseffekt der beiden Kapitalerhöhungen, ein von 3,60 Euro auf 2,90 Euro abgesenktes Kursziel ergeben habe.

Da dieses aber weiterhin fast ein Verdopplungspotenzial für die Aktie von cyan signalisiere, bestätigen die Analysten ihr Urteil „Speculative Buy“.

