Alexanderwerk: Hohe Dividendenrendite

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Alexanderwerk AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) auf allen Ebenen die Erwartungen deutlich übertroffen und plant, eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie auszuschütten. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das aktuelle Geschäftsjahr 2023 mit vollen Orderbüchern und einer anhaltend guten Auftragslage gestartet. Dabei wirke sich eine gestiegene Nachfrage der Pharmaindustrie positiv aus. Zudem habe das Unternehmen mit einem ERP-Relaunch und Standardisierungen im Produktportfolio Verbesserungen bei Effizienz und Lieferzeiten erreicht. Daher gehe das Management für die Zukunft von einem profitablen Wachstum aus. Dabei solle die weitere Wachstumsstrategie auf der im Sommer geplanten Hauptversammlung konkretisiert werden. Nach Meinung des Analysten bleibe der Konzern zum Bilanzstichtag mit einer Eigenkapitalquote von gut 54 Prozent und einer Netto-Cash-Position von knapp 6,5 Mio. Euro sehr solide aufgestellt. Dies bilde eine gute Grundlage sowohl für das geplante weitere organische Wachstum als auch für zukünftige Investitionserfordernisse. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 35,00 Euro (zuvor: 28,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2023, 11:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 26.05.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101276

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.