'zusammen mehr vereinbaren': Woche der Vereinbarkeit im November 2022

Frankfurt (ots) -- Einblicke in die Praxis von Vereinbarkeitskooperationen- Offene Online-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Netzwerkbüro "Erfolgsfaktor Familie"Vom 7. bis 11. November 2022 führt die berufundfamilie Service GmbH ihre vierte "Woche der Vereinbarkeit" durch. In dieser präsentiert sie auf ihrer Website und über ihre Social-Media-Kanäle Praxisbeispiele von Organisationen, die aktuell das Zertifikat zum audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule tragen. Zudem bietet der Think-Tank und Dienstleister im Themenfeld Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben gemeinsam mit dem Netzwerkbüro "Erfolgsfaktor Familie" während der Awarenesswoche ein Web-Seminar an, das allen vereinbarkeitsinteressierten Arbeitgebervertreter*innen kostenfrei offensteht.Die "Woche der Vereinbarkeit 2022" steht unter dem Titel "zusammen mehr vereinbaren", den Silke Güttler, Leitung Corporate Communications der berufundfamilie, erläutert: "Vor dem Hintergrund der Coronapandemie und des Ukrainekriegs zeigt sich überdeutlich: In der Zeit, in der wir leben, ist Solidarität gefragt, ist gegenseitige Unterstützung erforderlich und gewinnt Zusammenarbeit an Bedeutung. Kooperationen werden damit attraktiver denn je. Arbeitgeber können den Solidaritätsgedanken aktiv in ihrer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik aufgreifen, indem sie diese auch im Rahmen von Kooperationen umsetzen und die gegenseitige Unterstützung unter den Mitarbeitenden fördern."Kooperationsprojekte bieten Arbeitgebern und letztendlich auch Mitarbeitenden bzw. Studierenden eine Reihe von Vorteilen: von der Bündelung personeller Ressourcen und die Einsparung finanzieller Mittel, bis hin zur Entwicklung und Umsetzung umfangreicher, kreativer Lösungen, was im Alleingang nicht möglich wäre.Ab dem 7. November 2022 sind auf unter https://www.berufundfamilie.de/woche-der-vereinbarkeit Beispielaktionen aufrufbar, die einen Einblick in die gelebte Kooperationspraxis der von der berufundfamilie Service GmbH auditierten Organisationen bieten. Die von den Unternehmen, Institutionen und Hochschulen eingereichten Berichte spiegeln das breite Spektrum der gegenseitige Unterstützungsmöglichkeiten wider: unterschiedliche Arbeitgeber schließen sich zusammen; Arbeitgeber arbeiten mit öffentlichen Anbietern wie Kommunen, oder auch mit Sozialträgern, Krankenkassen, Initiativen zusammen; Arbeitgeber kooperieren mit spezialisierten Dienstleistern; Mitarbeitende unterstützen sich in Vereinbarkeitsfragen gegenseitig.Praxisbeispiele werden ebenfalls in dem Web-Seminar vorgestellt, zu dem die berufundfamilie Service GmbH - im Rahmen ihrer eigenen Kooperationsarbeit - gemeinsam mit dem Netzwerkbüro "Erfolgsfaktor Familie" einlädt:"We are family: miteinander vereinbaren - von guten Kooperationen profitieren"10.11.2022, 10.00 - 12.00 UhrIn dem zweistündigen Format wird ein Verständnis für solidarisches Verhalten in der Vereinbarkeitspolitik geschaffen und auf Synergieeffekte eingegangen, die sich aus Vereinbarkeitskooperationen ergeben. Zudem werden die Ergebnisse einer aktuell in beiden Netzwerken zum Thema Kooperationen durchgeführten Befragung vorgestellt und gezeigt, welche Ausgestaltungsformen das "miteinander vereinbaren" annehmen kann. Darüber hinaus geht es um die Frage, was es braucht, damit Kooperationen gut gelingen, und welche Stolpersteine sich auftun können. Die kostenfreie Anmeldung erfolgt unter: https://bit.ly/3EUr92C.Willkommen sind Personalverantwortliche, Gleichstellungsbeauftragte, Geschäftsführer*innen und -leitungen sowie alle anderen Vereinbarkeitsinteressierte.Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden rund 1.900 Organisationen mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB trägt die Schirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Corporate Communicationsberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171 333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.deOriginal-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuell