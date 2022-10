yeedi Nr. 1 bei Absatz in der Staubsaugerroboterindustrie auf dem deutschen Massenmarkt

Berlin (ots/PRNewswire) -yeedi, eine Staubsaugerroboter-Marke, die ihren Kunden bei der Lösung von Problemen im täglichen Leben helfen will, ist die Nummer 1 im Absatz und hat einen Marktanteil von 13,4% in der Preisklasse von €200-€400 auf Amazon DE, einer für den Massenkonsumenten zugänglichen Preisklasse. Darüber hinaus ist der yeedi vac max auch die beliebteste Wahl in dieser Preisklasse. Als vielseitiger Staubsauger- und Wischroboter ist yeedi vac max sowohl für nasse als auch für trockene Verschmutzungen bereit. Der fortschrittliche Teppicherkennungssensor von Yeedi, der von vielen Verbrauchern in Rezensionen erwähnt wird, ist ebenfalls eine praktische Funktion, die Ihren Bodentyp intelligent erkennt und die Reinigungsmethode entsprechend plant.Als junges Unternehmen in dieser Branche wurde yeedi 2019 gegründet und wächst seit nur drei Jahren rasant, hat aber sein Geschäft weltweit in über 20 Länder ausgeweitet. In den vergangenen drei Jahren hat Yeedi echte Anstrengungen in Forschung und Entwicklung unternommen. Dem Ergebnisbericht zufolge hat das gesamte F&E-Team 74 % des gesamten Personalbestands von yeedi eingenommen. Mit dieser Personalausstattung hat Yeedi erfolgreich mehrere brillante Modelle auf den Markt gebracht, wie z.B. den K650, der speziell für Familien mit Haustieren entwickelt wurde; die Mop Station, der erste Staubsaugerroboter mit Selbstreinigungsfunktion in Europa, und die Vac Station, die den Reddot Award gewonnen hat.Vor allem vervollständigt yeedi gleichzeitig seinen Kundenservice. Im Jahr 2022 hat yeedi zwei bahnbrechende Post-Sales-Programme auf den Weg gebracht: tauschreparaturprogramm", bei dem die Verbraucher die Möglichkeit haben, innerhalb der Garantiezeit das Gerät gegen ein Ersatzgerät auszutauschen, anstatt es einmalig zu reparieren; und das „Inzahlungnahmeprogramm", bei dem langjährige Verbraucher den Kaufpreis unseres neuen Roboters mit bereits vorhandenen Yeedi-Robotern verrechnen können. Diese beiden Programme können die meisten Probleme nach dem Kauf abdecken und bieten den Verbrauchern gleichzeitig die Möglichkeit, die nächste Generation auszuprobieren.Mit der Vision „Gute, erschwingliche Staubsaugerroboter für jede Familie" brachte yeedi im Jahr 2022 sein bedeutendes Modell yeedi vac 2 pro auf den Markt, das erste Produkt in der Preisklasse von 200 bis 400 Euro, das die 3D-Hindernisvermeidungstechnologie und überlegene Reinigungsfähigkeiten in einem Gerät mit einem erschwinglichen Preis für den Massenkonsumenten vereint. Dieses Modell verfügt über das "Oszillierende Wischsystem", das manuelle Wischbewegungen imitiert, um verschiedene hartnäckige Flecken leicht zu entfernen und ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen. Darüber hinaus erfrischt die 3D-Hindernisvermeidung, mit der es ausgestattet ist, auch die Navigationstechnologie in dieser Preisklasse. Viele Wettbewerber verwenden immer noch ein altes Infrarot-Kartierungssystem, das seit über 10 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde.Langfristig sollte ein Staubsaugerroboter genauso beliebt sein wie ein Fernseher, eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank. Mit der konsequenten Entwicklung dieser Industrie und Technologie sollen alle Funktionen und Innovationen der Mehrheit und nicht der Minderheit dienen. Als einer der Hauptakteure auf dem deutschen Markt für Staubsaugerroboter wird yeedi bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen.Kontakt:Elaine Huang,elaine.huang@yeedi.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yeedi-nr-1-bei-absatz-in-der-staubsaugerroboterindustrie-auf-dem-deutschen-massenmarkt-301638849.htmlOriginal-Content von: YEEDI TECHNOLOGY LIMITED, übermittelt durch news aktuell