yabeo beruft Samuel Schuler als neuen Partner

München (ots) -yabeo, der Frühphasen-Finanzierer aus München, erweitert mit der Ernennung von Samuel Schuler (https://yabeo.de/team/samuel-schuler) als Partner seinen Führungskreis. Samuel Schuler, der seit 2019 als Principal bei yabeo tätig ist, gilt als ausgewiesener Experte für Finanzthemen und profunder Kenner des FinTech- und InsurTech-Marktes. Bei yabeo betreut Samuel Schuler in diesen Segmenten die bestehenden Portfoliounternehmen, darunter Solarisbank und CLARK. Auch den kürzlichen erfolgreichen Exit von PairFinance hatte Samuel Schuler mitbegleitet. Mit der Partnerernennung von Samuel Schuler, der vor yabeo unter anderem bei Allianz X, Bertelsmann und Schaeffler tätig war, verbreitert der Wagniskapitalgeber um die General Partner Matthias Sohler und Dr. Gerrit Seidel den Partnerkreis der Fonds-Plattformen. Zu diesen gehören unter anderem die yabeo Venture Tech AG (Tech Investments) und die yabeo Impact AG (Impact Investments)."Samuel Schuler hat seit 2019 mit seiner Finanz- und Technologieexpertise sowie dem Gespür für neue, erfolgversprechende Geschäftsmodelle, einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von yabeo beigetragen. Wir freuen uns sehr, dass wir Samuel als neuen Partner noch enger an das Unternehmen binden können. Gemeinsam möchten wir auch in Zukunft spannende Portfoliounternehmen im Technologiesektor für unsere Investoren identifizieren und gemeinsam zum Erfolg bringen", sagt Dr. Gerrit Seidel, General Partner bei yabeo."Ich freue mich sehr über das Vertrauen von yabeo. Technologie wird in allen Bereichen des Lebens ein massiver 'Game Changer' in den kommenden Jahrzehnten. Venture Capitalists, die nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Know-how unterstützen, sorgen für den größten Mehrwert - bei den Portfolio-Unternehmen, aber auch für die Investoren, die selbst zum Großteil Unternehmer sind. Dieser Ansatz von yabeo ist außergewöhnlich und von daher freue ich mich auf die neue Aufgabe", so Samuel Schuler.Vor seiner Tätigkeit bei yabeo war Samuel Investment Director bei Allianz X. Bei dem Investmentarm des internationalen Versicherungskonzerns leitete und managte er Portfolioinvestitionen sowie digitale Unternehmensinitiativen. Bevor er seine Karriere als Investor begann, war Samuel Schuler als Director Strategy & Investments bei Bertelsmann für alle Buchverlags-Themen zuständig. Samuel Schuler hält einen Master-Abschluss der Universität St. Gallen und der CEMS in Internationalem Management.Über yabeoyabeo ist ein Venture Investment- und Advisory-Unternehmen, das in der Frühphase von Technologie-Firmen investiert und diese nachhaltig weiterentwickelt. Der Erfolg von yabeo liegt im Wachstum von Unternehmen, Skalieren von Organisationen und im Roll-Out neuer Technologien. Investment-Fokus des Münchner Wagniskapitalgebers liegt auf innovativen FinTechs (z.B. Solarisbank), InsurTechs (z.B. CLARK) und HealthTechs (z.B. CERA). yabeo verwaltet derzeit Assets under Management von rund 250 Mio. EUR. über sämtliche Investmentplattformen. Das Ziel ist, in technologiegetriebene Unternehmen in der Frühphase zu investieren, die in ihrem Segment Veränderungen vorantreiben, indem sie mittels neuer Technologie und innovativem Geschäftsmodell bisherige Spielregeln neu definieren. Weitere Informationen unter www.yabeo.de.