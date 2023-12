xReality Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) der Xreality-Aktie hat sich in den letzten 7 Tagen auf 50 eingependelt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 50 ein neutrales Bild. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Xreality.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Xreality-Aktie derzeit 12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls 12,5 Prozent beträgt.

Die Stimmung bezüglich Xreality hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Anleger in sozialen Medien haben Xreality in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.