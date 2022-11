woomige Weihnachten

Klosterneuburg (ots) -Geschenketipps von woom für Kids von 4 bis 6 JahrenDer internationale Kinderfahrradexperte woom präsentiert coole Geschenke für fahrradbegeisterte Kids und sorgt für magische Momente – auch unterm Weihnachtsbaum. Auf dem Wunschzettel dieses Jahr: Das brandneue woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC mit automatischer 2-Gang-Nabenschaltung. Sowie ideale Accessoires für das winterliche Radabenteuer – wie zum Beispiel der KIDS Helm in kräftigen Farben, die WARM TENS Handschuhe und lässige Knieschoner. Radfahren hat nämlich immer Saison: Auch im Winter ist Bewegung an der frischen Luft gesund und macht Spaß.Die woom Weihnachtsgeschenke-Tipps für 2022:woom ORIGINAL 3 AUTOMAGICDas superleichte Kinderfahrrad von woom in 16 Zoll mit automatischer 2-Gangschaltung für Kids von 4 bis 6 Jahren. Der besondere Clou an dem Bike: Die Nabenschaltung wechselt durch einen Fliehkraft-Mechanismus automatisch in den zweiten Gang und unterstützt die jungen Radlerinnen und Radler beim Anfahren und Bergauffahren – so macht Radfahren noch mehr Spaß!UVP: EUR 479,-Mehr Informationen zum woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC hier (https://woom.com/de_AT/presseaussendung/woom-original-3-automagic).woom KIDS HelmDer KIDS Helm ist ein Signature Piece der woom Kollektion. Erhältlich in sechs coolen Farben sorgt er mit smarten Features wie dem Visier mit integriertem Aufprallschutz und dem einfach bedienbaren Magnetverschluss für einen gut geschützten Kopf.UVP: EUR 69,-KIDS Helm entdecken! (https://woom.com/de_DE/kids-helm?variant=woom-red_xs)WARM TENS RadhandschuheDie WARM TENS Fahrradhandschuhe garantieren Radspaß auch bei kälteren Temperaturen. Die Bike-Handschuhe mit hochwertigem Reflektor-Print bieten atmungsaktiven Schutz vor Wind, Nässe und Kälte.UVP: EUR 20,-WARM TENS entdecken! (https://woom.com/de_DE/warm-tens-radhandschuhe?variant=5)NEEBOWS Knie-Pad-Set Volle Bewegungsfreiheit und bestmöglicher Schutz im Fall des Falles: mit den bequemen und robusten Knieschonern.UVP: EUR 39,-NEEBOWS entdecken! (https://woom.com/de_DE/neebows-knie-pad-set?variant=s)Gut geschützt von Kopf bis Knie mit den woom X-MAS-Bundles:woom bietet zu Weihnachten vier attraktive Produkt-Bundles, darunter dieses: woom bike mit woom Zubehör kombinieren und dabei 50 € sparen – mit dem woom Sicherheits-Paket bestehend aus KIDS Helm, NEEBOWS Knie-Pad-Set sowie WARM TENS Radhandschuhen. Mehr Informationen zu den woom X-mas-Bundles hier (https://woom.com/de_DE/woom-bundles-uebersicht).Bildmaterial woom Produkte:Download-Link (https://www.ots.at/redirect/woommediahub), Copyright woom GmbHBitte beachten Sie, dass die Bilder ausschließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über woom verwendet werden dürfen. Vielen Dank!Über woom- 2013 von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garage gegründet- woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt.- woom bikes sind superleicht, ergonomisch, vielfach ausgezeichnet und mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet.- woom ist heute eine globale Marke und in mehr als 30 Ländern weltweit präsent, allen voran in der DACH-Region und den USA.- 2020: woom holt eine Investorengruppe an Bord, Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka behalten die Zwei-Drittel-Mehrheit.- 2021: woom errichtet eine Produktion für Europa in Europa, und das 500.000ste woom bike läuft vom Produktionsband- 2022: weitere Internationalisierung, weiterer Ausbau des Händlernetzwerkes sowie des D2C-SegmentsPressekontakt:Belinda Ableitinger, PR Manager+43-664/888-22-837belinda.ableitinger@woom.comhttps://www.woom.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuell