Die wohnvoll AG erweitert das Portfolio mit Grundstückskauf in Mülheim an der Ruhr/Die wohnvoll AG entwickelt in NRW neuen Standort mit 93 serviceorientierten Wohnungen

Frankfurt/Berlin/Mühlheim (ots) -- Baubeginn nach der Sommerpause- Wachstumsstrategie wird fortgesetztDie wohnvoll AG hat zum 31. Mai 2022 ein knapp 4.500 m2 großes Grundstück in Mülheim an der Ruhr erworben und plant darauf ein neues wohnvoll village mit serviceorientierten Wohnungen für die Generation 65+. Das Frankfurter Unternehmen setzt damit seinen angestrebten Expansionskurs erfolgreich und strategiekonform fort. "Wir freuen uns, mit dem neuen Projekt in Mülheim an der Ruhr, im Zentrum des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, ein wohnvoll village mit einer Bruttogeschossfläche ("BGF") von 12.000 m2 zu realisieren. Der Bedarf an Wohnungen für Menschen im Alter ab 65, ist nach wie vor sehr hoch und wird auch hoch bleiben", betont Sebastian Holl, CEO der wohnvoll.Konkret sind in der Duisburger Str. 110 - 116 im Stadtteil Broich vier miteinander verbundene vier- bis fünfgeschossige Gebäude mit 93 Wohnungen geplant. Das Angebot ist maßgeschneidert für die Generation 65+, die den Anspruch verfolgt, in jeder Lebens- und Altersphase qualitativ hochwertig, erschwinglich und selbstbestimmt zu leben. Zugleich erhalten die Bewohner die Möglichkeit, unterschiedliche soziale Aktivitäten zu buchen oder Serviceangebote und pflegerische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Gemeinschaftsräume sowie der Betrieb eines auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Restaurants runden das Bild ab. Die wohnvoll villages binden die Bewohner in das soziale Leben ein und sind fest in das städtische Leben integriert. Hinzu kommt eine Tagespflege für bis zu 12 Personen sowie zwei Pflege-Wohngemeinschaften für weitere 20 potenzielle Bewohner. Die Bauarbeiten sollen bereits im 3. Quartal 2022 beginnen. Alle vier Häuser werden als KfW-Effizienzhäuser 40 gebaut, sodass sich der Energieverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Neubauprojekt klimaschonend um 60 Prozent reduziert.Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnvoll.com