windeln.de Aktie: The END.

windeln.de Aktie bei 13,00 oder 14,00 EUR, sogar noch höher, noch nicht einmal so lange her. Unter Kursmasstäben Ewigkeiten. Mitgerissen von einer Euphoriewelle im Umfeld der Meme-Aktien sah man in windeln.de ein analoges Investment am deutschen Markt zu AMC oder Gamestop in den USA.

Aber die Fortsetzung und Häufung von nicht erreichten Prognosen, nicht erreichten Break-Even Ansagen liessen die Aktie schnell wieder in Regionen von unter einem Euro fallen. Und dann setzte sich das Dahinsiechen des Unternehmens fort. Absehbar seit dem Scheitern der mehrfach verschobenen und in den Fristen oftmals verlängerten Kapitalerhöhung. Stellung eines Insolvenzantrags. Minimierung für die Aktionäre auf einen irgendwie gearteten Wert für ihre Anteile noch kommen zu können.

Und selbst Insolvenzverfahren „gescheitert“ – keiner wollte das operative Geschäft, niemand wollte investieren – windeln.de im Schlussverkauf und dann Resteverwertung.

Hierbei sollte zumindest die Domain windeln.de einiges an Geld erlösen können – für die Gläubiger, nicht die Aktionäre. Ofensichtlich war weder Geschäftskonzept noch die Geschäfte und Logistikstrukturen in Deutschland oder China konnten Investoren überzeugen. Zu viel, zu lange wurde offensichtlich auf’s falsche Pferd gesetzt. Und jetzt bestätigt der Insolvenzverwalter das vollständige Scheitern des Konzept’s „windeln.de“:



„Die windeln.de SE („windeln.de“ oder die „Gesellschaft“; ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318) teilt mit, dass das Amtsgericht München heute das am 4. November 2022 beantragte Insolvenzverfahren über das Vermögen der windeln.de SE eröffnet hat. Zum Insolvenzverwalter wurde Ivo-Meinert Willrodt von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH bestellt, der zuvor schon als vorläufiger Insolvenzverwalter der Gesellschaft tätig war.

Im Rahmen des Investorenprozesses konnte trotz zahlreicher Gespräche mit Interessenten kein Investor für das Unternehmen gefunden werden. Eine dauerhafte Fortführung des Geschäftsbetriebes ist ohne Investor nicht möglich. In den kommenden Wochen und Monaten ist noch ein Abverkauf geplant. Anschließend wird der Betrieb stillgelegt werden müssen.„ (30.01.2023, Mitteilung windeln.de AG)



windeln.de Aktie – Sic transit gloria mundi

Keiner wurde gefunden, der bereit gewesen wäre die seit langem „wackelnde“ und immer wieder neue Hiobsbotschaften verbreitende Gesellschaft finanziell zu unterstützen. „ Nach dem Abbruch der (…)Kapitalerhöhung im Juli 2022 hat der Vorstand mit unterschiedlichen Investoren über die Bereitstellung weiterer Finanzmittel im Rahmen einer weiteren Kapitalerhöhung verhandelt. Aufgrund des Scheiterns der Verhandlungen(…) “ Und das bedeutet:

Was auch immer aus den Assets, der Domain „windeln.de“, dem angeblich so hoffnungsvollen China-Geschäft werden sollte – die aktuellen Aktionäre sind „draussen“. Aber die Hoffnung stirbt wohl zuletzt – ein Spiel, das sich vielleicht jetzt bei Compleo für die Aktionäre wiederholt.