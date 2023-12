windeln.de Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Windelnde liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Windelnde weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Windelnde-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität bei Windelnde ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Windelnde.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Windelnde aktuell bei 0,04 EUR, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,051 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von +27,5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Windelnde-Aktie einen aktuellen Unterschied von +2 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Windelnde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Windelnde aufgrund des RSI, der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet und der Anleger-Stimmung.