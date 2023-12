windeln.de Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Windelnde diskutiert. Es gab jedoch weder überwiegend positive noch negative Meinungen. In den vergangenen Tagen wurde das Thema Windelnde weder besonders positiv noch negativ bewertet. Aufgrund dieser neutralen Einschätzung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Windelnde-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.051 EUR, was einem Unterschied von +27,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 0,05 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+2 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Windelnde also eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Windelnde liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,6 ein "Neutral"-Rating an. Insgesamt erhält Windelnde also eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des RSI.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Windelnde. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Windelnde in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.