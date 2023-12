windeln.de Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Die Analyse der Stimmungs- und Diskussionslage zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Windelnde daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Windelnde eingestellt waren. Es gab an drei Tagen hauptsächlich negative Themen und keine positiven Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger wiederum neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Windelnde liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 46,26, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Windelnde-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,0512 EUR, was einer positiven Abweichung von 28 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Windelnde also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.