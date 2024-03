Die weltweit größten Dividendenzahler im Performance-Check

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die „Dividendensaison“ in Deutschland läuft auf Hochtouren, zumal hierzulande Gewinnausschüttungen an die Anteilseigner börsennotierter Aktiengesellschaften einmal jährlich erfolgen. Genauer gesagt am Tag nach den jeweiligen Hauptversammlungen, die zum größten Teil zwischen März und Mai stattfinden. Dabei klingelt es in den Kassen...